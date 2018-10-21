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Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yakup Söylemez idaresindeki 44 FN 614 plakalı otomobil Gündüzbey Mahallesi Malatya-Adıyaman yolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 HAV 44 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan Özlem ve Feridun Söylemez ile Hüseyin ve Hacı Cer yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası Yeşilyurt

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