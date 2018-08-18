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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Sezer (62) yönetimindeki 06 YPA 97 plakalı otomobil, Darende-Kayseri karayolunun Nadir Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Recep Altındemir’in kullandığı 44 HF 618 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Sami Kılıç (34), Veli Aydın (26) ve Veli Tutuş (68) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Darende Kaza kaza 5 yaralı

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