Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Necip Fazıl Bulutluöz (46) idaresindeki 44 AG 058 plakalı kamyonet ile ehliyetsiz sürücü İ.Ç. (17) yönetimindeki 06 SC 946 plakalı otomobil merkez Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Kamelya Sokak'ta çarpıştı.

Otomobilin çöp konteynerine çarparak durabildiği kazada, sürücülerden İ.Ç. ile her iki araçta bulunan Mehmet Ethem Ş. (17), Murat Berkehan B. (17), Hürkan Ö. (18) ile Ahmet Can E. (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

