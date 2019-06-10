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Malatya’da trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 22:12 | Son Güncelleme

Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. yönetimindeki 44 BJ 756 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 44 PT 067 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte S.G.,Ü.D.,H.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya’da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya’da trafik kazası: 5 yaralı

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