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Malatya'da, trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardım

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

MALATYA'da, trafik polisleri, arızalanan hafif ticari aracı arkasından iterek yolun kenarına getirdi.

Malatya'da, trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardım

Taha AYHAN/MALATYA (DHA) - MALATYA'da, trafik polisleri, arızalanan hafif ticari aracı arkasından iterek yolun kenarına getirdi. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Malatya- Ankara yolundaki havalimanı kavşağında, hafif ticari aracın arızalanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Bunun üzerine kavşakta görevli trafik polisleri, arızalanan aracın yanına gidip sürücüyle konuştu. Daha sonra sürücüyü direksiyon başına geçiren polisler, hafif ticari aracın arkasına geçip, yolun kenarına itti. Güvenli şekilde yolun kenarına getirilen araç için yardım talebinde bulunuldu.
Trafik polislerinin sürücüye yardımı, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da, trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardımMalatya'da, trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardımMalatya'da, trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardımMalatya'da, trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardım

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