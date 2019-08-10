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Malatya’da traktör dereye uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 20:17 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.Kaza;Arguvan ilçesine bağlı Koçak Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Koçak Mahalle üzerinde seyir halinde olan Meri Özdemir (54) yönetimindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye uçtu.

Malatya’da traktör dereye uçtu: 1 ölü

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza;Arguvan ilçesine bağlı Koçak Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Koçak Mahalle üzerinde seyir halinde olan Meri Özdemir (54) yönetimindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada traktör şoförü Özdemir hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili jandarma jandarma ekipleri inceleme başlatırken Meri Özdemir’in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya’da traktör dereye uçtu: 1 ölü

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