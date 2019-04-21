Malatya’da tren kazasındaki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Malatya’da geçtiğimiz gün yaşanan tren kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Hekimhan ilçesine bağlı Karakısık mevkisinde havası boşalıp fren sistemi tutmayan yük treninin dingil düşmesi ile ön vagonun yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) yetkililerinden alınan bilgiye göre kaza sonrası tren istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bugün enkaz kaldırma işleminde tüm vagonlar olay yerinin yanındaki boş araziye taşınmaya başlandı. Hekimhan istasyonunda 30 vagonun kaldırılmasının ise yaklaşık 3 gün süreceği belirtildi.

Öte yandan olay yerinde polis, itfaiye görevlileri oluşabilecek acil durumlar için hazır bulunuyor.



