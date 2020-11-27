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Malatya’da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

27.11.2020 18:50 | Son Güncelleme:
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Malatya’da yük treninin çaptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da yük treninin çaptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hekimhan - Kurşulu’dan Diyarbakır’a bakır madeni taşıyan yük treni rayların üzerinden emekleyerek ilerlemeye çalışan 80 yaşındaki Zeynep Dağtekin’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dağtekin kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Trenin makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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