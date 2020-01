Malatya’da tüm sosyal tesisler depremzedeler için açıldı

"Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Öncelikle Malatyalı hemşehrilerimize, Elazığ’lı hemşehrilerimize ve bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. Böyle büyük bir depremde can kaybının sınırlı olması ve ekiplerin hızlı bir şekilde hareket edebilmesi, Belediyelerimizin imkanlarını seferber etmesi, aslında kurumların böyle durumlara hazır olduğunu gösteriyor. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan Rahmet diliyorum. Bütün yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. Şuan 3 Bakanımız bölgedeler. Şuan Elazığ’dalar ama gecenin ilerleyen saatlerinde Malatya’ya gelecekler. Battalgazi Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, okullar ve kamu kurumları da binalarını vatandaşlara açtılar” dedi.

Diğer yandan, Yeşilyurt Belediyesi, 6.8 şiddetindeki depremin ardından her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için geceyi dışarıda geçiren vatandaşları sosyal tesislerde misafir ederken, çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla oluşturulan Acil Müdahale Ekibi ise Doğanyol ve Pütürge’nin farklı mahallelerinde ki enkaz ve göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Geceyi sosyal tesislerde geçiren vatandaşları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların derdine derman olmak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ta depremin yaşandığı andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçe genelindeki bütün sosyal ve spor tesislerimiz sabaha kadar hizmet verdi. Tesislerimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza çay ve çorba ikramında bulunduk. Depremin en fazla etkilediği, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ikamet ettiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde ki enkaz kaldırma ve yaralıları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla acil müdahale ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Bizler her türlü şart ve durumda 7/24 halkımızın yanındayız, yaraların sarılması içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz büyük bir milletiz, acılarımızı da sevincimizi de paylaşır, hep birlikte yaşarız. Birlikte hareket ettiğimiz için de çok güçlü kardeşlik temellerine sahibiz. Gün yaralarımızı hep birlikte sarma, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Bugünde el ele verip bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Cenab-ı Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın inşallah” diye konuştu.