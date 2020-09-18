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Malatya’da üç ayrı trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 01:27 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Çevre yolu Bostanbaşı kavşağında meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken,Malatya-Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde 44 ABC 092 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarına savuldu.

Malatya’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çevre yolu Bostanbaşı kavşağında meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken,Malatya-Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde 44 ABC 092 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarına savuldu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Darende ilçesi Gürkaynak Mahallesi mevkiinde meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Yaralıların Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kazalarla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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