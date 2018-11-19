Malatya'da uçak eğitim mermisi ve boş kovan ele geçirildi

Malatya'da yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde, 4 uçak eğitim mermisi ile 39 kilogram boş kovan ve mayon parçaları ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yol kontrolü ile umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Ekipler, 2 bin 746 kişinin genel bilgi taramasını yaparak bin 56 aracı kontrol etti. Umuma açık 124 yeri kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi de yakaladı.

Yol kontrollerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 20 milimetre çapında 4 uçak eğitim mermisi, 39 kilogram boş uçak eğitim mermisi kovanı ve mayon parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Ekipler, kontrollerde 9 araca da bin 480 lira ceza uyguladı.

