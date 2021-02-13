HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da uçuruma yuvarlanan 1 kişi yaralandı

Malatya’da uçuruma yuvarlanan 1 kişi yaralandı

13.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da mesire alanında dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlanan şahıs yaralandı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan beyler deresi mesire alanında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir nedenle mesire alanına bulunan R.O.

Malatya’da mesire alanında dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlanan şahıs yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan beyler deresi mesire alanında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir nedenle mesire alanına bulunan R.O. burada bir anda dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu yaralanan R.O.’ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Bugün kandil mi? Regaip kandili ne zaman?Bugün kandil mi? Regaip kandili ne zaman?
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Büyücüler ölümle tehdit edip para istedi

Büyücüler ölümle tehdit edip para istedi

Bugün kandil mi, ne kandili var 2021? Regaip kandili ne zaman? 3 aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet 2021 dini günler takvimi

Bugün kandil mi? Regaip kandili ne zaman?

Manisa'da gizemli şelale! Gören şaşkına dönüyor

Gizemli şelale görenleri şaşkına çeviriyor

Abdullah Nazırlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Abdullah Nazırlı'ya veda! Erdoğan vasiyetini yerine getirdi

'Mahir Ünal'a saldırı' iddiasına emniyetten açıklama

'Mahir Ünal'a saldırı' iddiasına açıklama

Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerle ilgili yeni gelişme

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerle ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.