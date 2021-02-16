Malatya’da uçuruma yuvarlanan genç yaralandı

Malatya’da mesire alanında dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlanan genç yaralandı.

Olay, üç gün önce bir kişinin daha düşerek yaralandığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan beyler deresi mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alanına bulunan A.N. (16) burada bir anda dengesini kayıp ederek kayalıklardan uçuruma yuvarlandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

