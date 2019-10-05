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Malatya’da Uluslararası Doğa Sporları Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Malatya’ nın Akçadağ ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali’nin açılışı yapıldı.Akçadağ ilçesi’nde bulunan Levent Vadisi’nde gerçekleştirilen açılış programına,Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Malatya’da Uluslararası Doğa Sporları Festivali başladı

Malatya’ nın Akçadağ ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali’nin açılışı yapıldı.
Akçadağ ilçesi’nde bulunan Levent Vadisi’nde gerçekleştirilen açılış programına,Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Akçadağ ilçe Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, AK Parti, CHP ve MHP Akçadağ ilçe Başkanları, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile kamu kurum kuruluş amirleri,oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Renkli görüntülerle başlayan festivalinin açılış konuşmasını yapan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan,"Fırat Havzası,Levent Vadisi’ndeyiz.Levent Vadisi bizim tespitlerimize göre dünyanın en büyük 2’inci kanyonu.Burası, yerkürenin var oluşundan buyana 4,6 milyarlık bir süre geçtiği söyleniyor bu süre içerisinde kendiliğinde oluşmuş ilginç yer yüzü şekilleri ve fosillerle dolu bir alan.Diğer taraftan insanoğlunun yaşadığı süre içerisinde buralarda yerleşerek kendi elleri ile işlediği tümülüsler,mağaralar ve kaya mezarlarla dolu bir alan.Öte yandan burası adrenalin tutkunların aradığı pek çok şey bulabildiği bir yer.Bizlerde bu yerde bu doğal ortamda insanlarımızın huzur bulması ve güzel vakit geçirmeleri için güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık.Bu işin başlangıcında 2015 ve 2016 yıllarında burada 2 yıl üst üste fotokamp etkinliği yaptık, ardından 2017-2018 yıllarında da Doğa Sporları Festivali’ne dönüş yaptık.Hem fotokamp hemde Doğa Sporları Festivali’nde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı hep yanımız da bulduk kendilerine çok teşekkür ediyorum.Tabi bizimde belediye olarak bilmediğimiz bir iş.Dolayısıyla acemiliklerimiz de oluyor onun için bu anlamda faaliyet gösteren STK’lardan destek bekliyoruz.Elbetteki de eksikliklerimizde olacak fakat artık bu işi belediye olarak kendimiz yapabilir hale geldik.Bundan sonrası daha iyi programlara doğru gidecek"diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından festival açılışı yapılırken katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.Levent Vadisi’nde 3 gün boyunca sürecek olan festival pazar günü sona erecek.

Malatya’da Uluslararası Doğa Sporları Festivali başladı

Malatya’da Uluslararası Doğa Sporları Festivali başladı

Malatya’da Uluslararası Doğa Sporları Festivali başladı

Malatya’da Uluslararası Doğa Sporları Festivali başladı

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