HABER

Malatya'da "usulsüz engelli raporu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

Operasyonda, Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için sahte belge düzenleyen ve başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran 7 zanlı gözaltına alındı - Para karşılığı usulsüz engelli raporu aldıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı

Malatya'da Engelli Sağlık Kurulu Raporu alabilmek için sahte belge düzenleyen ve başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu, özellikle diyabet ve kalp hastalıkları için sahte belge düzenleyen, başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran ve bunlarla sağlık sorunu olmayan kişilerin engelli raporu almasını sağlayan 7 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Zanlılar, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, sahte belgelerle aldıkları raporlarla devletin engellilere yönelik verdiği kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli personel kadrosu ve vergi indirimi gibi hakları usulsüz şekilde kullandıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında, usulsüz engelli raporu aldıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Usulsüz rapor alanlar arasında, yurt dışında yaşayan ve hiçbir hastalığı ve engeli bulunmayan Türk vatandaşı çiftin de bulunduğu öğrenildi.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Gelibolulular, feribot sırası nedeniyle kapanan yolun açılmasını istiyorGelibolulular, feribot sırası nedeniyle kapanan yolun açılmasını istiyor
Avusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek için denemeler başladıAvusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek için denemeler başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya operasyon sahte engelli raporu

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.