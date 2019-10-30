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Malatya'da uyuşturu madde operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo esrar ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturu madde operasyonu: 1 tutuklama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şahnahan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Malatya'da uyuşturu madde operasyonu: 1 tutuklama

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