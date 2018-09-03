Malatya'da uyuşturucu operasyonları

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada uyuşturucuyla mücadeleye yönelik kentin farklı noktalarında operasyon yaptı.

Ekipler 6 farklı operasyonda, 1 kilo 334 gram esrar maddesi, 31 gram sentetik kannabinoid maddesi, 161 uyuşturucu hap, 31 kök kenevir, 15 ecstasy hap ile 2 tabanca, 1 av tüfeği, 33 tabanca fişeği, 25 av fişeği, 2 kılıç ve 2 kama ele geçirdi.

Gözaltına alınan biri eczane sahibi olmak üzere 12 şüpheli emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

Diğer 4 zanlının adliyedeki işlemleri devam ediyor.

