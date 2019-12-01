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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kette uyuşturucu ticareti ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

F.T ve R.T'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 19 pakette 1 kilo 83 gram kubar ve iki pakette 28,70 gram toz esrar, bir pakette 12,70 gram sentetik uyuşturucu, 39 ecstacy hap, 3 kök Hint keneviri, 50 gram kokain, iki hassas terazi ve bir kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirdi.

Ankara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan Suriye uyruklu kişinin kullandığı araçta da 389 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

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gözaltı Malatya narkotik tutuklandı uyuşturucu

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