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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:39 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır paketler halinde 78 gram toz esrar, 98 gram sentetik kannabinoid maddesi, 117 uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 10'u tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Malatya uyuşturucu

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