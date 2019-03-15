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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 kişi tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ekiplerce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 kişi yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 253 gram esrar, 32,2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Kalan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Malatya uyuşturucu operasyonu

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