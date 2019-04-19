Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve bulunduran kişilerin yakalanması amacıyla ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 410 gram toz esrar, 35 kontrole tabi sentetik ecza, 28 cinsel içerikli hap, 4 gram tütünle karışık toz esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu ile 2 pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlamasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı.
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