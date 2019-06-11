Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 687 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ile 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ve kenevir ekildiği belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına alırken, narkotik dedektör köpekleri "Kitap" ve "Ekip"in katılımıyla yapılan aramalarda ise 4 bin 687 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ile toprağa gömülü 70 uyuşturucu hap ve bir kilogram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

