Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen bin 730 kök kenevir, yakılarak imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu merkez Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde kenevir ekildiği belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.D'yi gözaltına alırken, adres ve arazide yapılan aramada ekili halde bin 730 kök kenevir ele geçirildi.

Bitkiler, jandarma personeli tarafından yakılarak imha edildi.

