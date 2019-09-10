Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 100 gram esrar ile 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Battalgazi ilçesine bağlı bir mahallede uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma, bir şüpheliyi gözaltına alırken, zanlıya ait ev ve bahçelerde narkotik dedektör köpek "Kitap" yardımıyla yapılan aramada 4 kilo 100 gram esrar ile 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

