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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ağılyazı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada; 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar, 2 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Tüfeklere ve uyuşturucuya el koyan ekipler, kenevirleri yakarak, imha etti. Gözaltına alınan 2 kişi ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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