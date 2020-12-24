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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

24.12.2020 23:42 | Son Güncelleme:
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Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 19 kişiye işlem yapıldı, 2 zanlı ise tutuklandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 19 kişiye işlem yapıldı, 2 zanlı ise tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen 4 ayrı operasyonda 125 gram metamfetamin, 506 adet hap,34 gram sentetik kannabinoid, 1.25 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili olarak 19 şahsa işlem yapılırken, 2 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Hidayet Mahallesinde iki şahıstan toplam 344.78 gram sentetik kannabinoid maddesi, İnönü Mahallesi’nde bir araç içerisinde bulunan bir şahsın üzerinden, 11.29 gram esrar, 2 hap ve 0.48 gram metamfetamin, Hasanbey Caddesi’nde bir şahıstan 6 gram esrar maddesi, Taştepe Caddesi’nde bir şahıstan 3 adet hap, Cumhuriyet Mahallesi bir şahıstan bir miktar sentetik kannabinoid uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Yapılan diğer çalışmalarda ise, 2008-2016 yılları arasında 4 farklı ilde sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, başkalarına ait hesaplarla ilişkilendirilerek sahte banka ve kredi kartı üretme, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 15 ayrı yakalama emri ile aranan ve toplamda 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Hidayet Mahallesinde bir ikamette yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Çavuşoğlu Mahallesi’nde bir araç içerisinde bulunan bir şahsın üzerinden 23 parça tarihi değeri olduğu değerlendirilen para ve obje ele geçirildiği çalışmalarda ayrıca Cevatpaşa Mahallesinde iki ayrı araçta bulunan iki şahıstan 2 tüfek elde geçirildi. Kışla Caddesi üzerinde bir aracın yapılan sorgulamasında Şanlıurfa’dan ’Güveni Kötüye Kullanmak’ suretiyle çalıntı araç olarak arandığı anlaşılmış üzere şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak araç yediemin otoparkına çekildi.

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