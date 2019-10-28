Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta uyuşturucu ticareti ve üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 37 gram esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, 8 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI



