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Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

MALATYA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçta yapılan aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçta yapılan aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli gördüğü ve bunun üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polis, otomobilde bulunan ismini açıklamadığı 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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