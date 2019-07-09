HABER

Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 670 gram esrar, 107 kök kenevir, 11 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kanabinoid, 2 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 1 tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Otomobil, TIR'a çarptı: 6 yaralıOtomobil, TIR'a çarptı: 6 yaralı
Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldıHırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp diğeri kaşla göz arasında altın bileziği çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.