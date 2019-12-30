Malatya'da uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde, polislerin muhaberesinin dinlenebildiği bir telsiz bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Hasanbey Caddesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığını belirledi.

Bodrum katında farklı sokaklara çıkış yapma imkanı bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde ve hırsızlıktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli B.K'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, farklı birimlerdeki polislerin muhaberesinin dinlenebildiği bir telsiz, 7 uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap, 2 sentetik uyuşturucu kullanım düzeneği ile 6 farklı markada cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

