HABER

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 9-15 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu hap ile tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.
FOTOĞRAFLI

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaMalatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaMalatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaMalatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde... Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişiye gözaltıŞırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişiye gözaltı
ABD’nin ölüm listesindeki DEAŞ’lıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiABD’nin ölüm listesindeki DEAŞ’lıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.