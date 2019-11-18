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Malatya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

Malatya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü "Pençe" timi ekipleri, kent merkezi İnönü Caddesi ve Dabakhane Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri iki şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde 3,60 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, hakkında Malatya Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve Doğanşehir Sulh Ceza Hakimliğince "kamu malına zarar verme" suçundan aranması bulunan A.K. ile Malatya Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası ile hakkında çeşitli suçlardan 2 arama kaydı bulunan F.A'yı da operasyonla yakaladı.

Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri ise kent merkezinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliye 3 bin lira idari ceza uygulanırken, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

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asayiş fuhuş gözaltı Malatya uyuşturucu

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