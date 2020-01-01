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  4. Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 23:44 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekiplerince yapılan şok uygulamalarda esrar, uyuşturucu hap, silah ve kesici aletler ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda, 16.5 gram esrar maddesi, 34 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 2 şişe sahte rakı, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.Öte yandan uygulamalarda 3 hırsızlık şüphelisi şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da polis ekiplerince yapılan şok uygulamalarda esrar, uyuşturucu hap, silah ve kesici aletler ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda, 16.5 gram esrar maddesi, 34 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 2 şişe sahte rakı, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Öte yandan uygulamalarda 3 hırsızlık şüphelisi şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

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