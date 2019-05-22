Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yol kontrolü sırasında polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 748 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüpheli araçları durdurarak aradı, kimlik kontrolü yaptı. Ekiplerin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, 4 ayrı paket halinde 748 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

