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Malatya'da uyuşturucuya 10 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 19:28 | Son Güncelleme

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucuya 10 tutuklama 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10'u mahkemece tutuklandı.

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Malatya'da uyuşturucuya 10 tutuklama Malatya'da uyuşturucuya 10 tutuklama

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