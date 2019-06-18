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Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

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