Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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