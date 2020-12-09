HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

09.12.2020 20:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zafer, Taştepe, Başharık, Kiltepe, Yeşilkaynak Mahallleri ile Kuyu Önü mezarlık mevkiinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.Öte yandan ekipler tarafından Çavuşoğlu, Şifa Mahalleleri ile Çevreyolu üzeri yapılan çalışmalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ile bir adet bıçak ele geçirilirken, 6 şahsa ise sokağa çıkma yasağı ihlalinden işlem yapıldı.

Malatya polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zafer, Taştepe, Başharık, Kiltepe, Yeşilkaynak Mahallleri ile Kuyu Önü mezarlık mevkiinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Öte yandan ekipler tarafından Çavuşoğlu, Şifa Mahalleleri ile Çevreyolu üzeri yapılan çalışmalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ile bir adet bıçak ele geçirilirken, 6 şahsa ise sokağa çıkma yasağı ihlalinden işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Bakan Koca'dan flaş açıklamalarBakan Koca'dan flaş açıklamalar
Yasakta eczaneler açık olacak mı? Yasakta eczaneler açık olacak mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

Çin aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

9 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı

Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'olta balıkçılığı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.