Malatya'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir muhtarın yaralı halde bulduğu kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Zaviye Mahallesi Muhtarı Celalettin Ateş, evinin yakınında kanadından yaralı bir baykuş buldu.

Ateş'in bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı baykuşu Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Burada tedavi altına alınan kulaklı orman baykuşunun, ateşli silahla kanadından yaralandığı tespit edildi.

Yaklaşık 1 hafta sürecek tedavinin ardından baykuşun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanlığına teslim edileceği belirtildi.

Muhtar Celalettin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce baykuş gördüğünü ancak kulaklı baykuşa ilk defa rastladığını söyledi.

Ateş, "Doğa ve hayvanlara karşı ilgim olduğu için hemen büyük bir bez parçasına sarıp kuşu evime getirdim. Kanadında oluşan yaraya kurt düşmüştü. Eczaneye gidip ilaç aldım ve yaraya bakım yaptım. Günlerdir aç olacağını tahmin ederek ciğer ve et alıp verdim. Bir gece misafir ettiğim bu güzel orman baykuşunu, ertesi gün de Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim ettim." dedi.

