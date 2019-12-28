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  4. Malatya'da yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

Malatya'da yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:20 | Son Güncelleme

Malatya'da yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

Malatya'da bir yardımlaşma derneğinde kumar oynarken yakalanan 3 kişiye, 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kent merkezindeki bir yardımlaşma derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu yerde kumar oynarken yakalanan 3 kişiye, toplam 3 bin lira idari para cezası kesildi. Bir dernek yetkilisi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı. Ele geçirilen kumar malzemeleri ile 875 liraya el kondu.

Öte yandan, dernek yanında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve kıraathane düzeninde umuma açık hale getirildiği tespit edilen bir iş yerinin mutfağında, 18 su şişesine doldurulmuş sahte rakı ele geçirildi. İş yeri yetkilisi bir kişi, işlemler için emniyete götürüldü.

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Kumar operasyonu Malatya operasyon yardımlaşma derneği

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