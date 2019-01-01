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Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Fatma Nisa'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:40 | Son Güncelleme

MALATYA'da 2019'un ilk bebeği, saat 00.08'de dünyaya geldi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 2019'un ilk bebeği, saat 00.08'de dünyaya geldi. Aile, kız bebeğe 'Fatma Nisa' ismini verdi.

Doğum için Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'ne getirilen Raziye Kızılarslan, (39), saat 00.08'de kız bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğe 'Fatma Nisa' ismi verildi. 4'üncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Raziye Kızılarslan, 2019 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Raziye Kızılarslan, 2019 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, "3 kızım vardı, bu dördüncü kızım oldu. Kızlarım güzel ve akıllı. İnşallah yeni doğan kızımda öyle olur. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hekimhan'dan beni 112 Acil Servis ekipleri getirdi. Kar yağışı vardı, 3'üncü kızım ambulansta doğdu. Fatma Nisa 2019 yılının ilk bebeği oldu, inşallah kaderi de güzel olur. Kızım şanslı, sizlerle de tanıştı, adı da Fatma Nisa. Hem peygamber efendimizin kızının adı hem de kaynanamın adı. Ben rüyamda 4 kızım olduğunu gördüm" diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ doğumun zor geçtiğini belirterek, "Annenin gayretiyle kız bebeği 3 kilo 130 gram olarak dünyaya geldi. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar" dedi.

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