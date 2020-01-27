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Malatya'da yıkılacak riskli 2 bina, havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 23:05 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'da, görünen riskli binalar boşaltıldı.

Malatya'da yıkılacak riskli 2 bina, havadan görüntülendi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'da, görünen riskli binalar boşaltıldı. Sivas Caddesi'nde bulunan 2 riskli bina ise havadan görüntülendi.
Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma saat günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da şiddetli hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 462 kişi ise yaralandı. Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 85, Battalgazi 24, Pütürge 66, Kale 132, Yeşilyurt ilçesinde 8 konut yıkıldı. Doğanyol 557, Pütürge bin 195, Battalgazi 259, Yeşilyurt 21 ve Kale ilçesinde 392 olmak üzere toplamda bin 424 konutun ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
Kent merkezinde de riskli binalar belirlenirken, Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 apartmanda da deprem sırasında kolonlarında patlamalar oldu. Binada yaşayanlar, çatırdama sesi duyduklarını yetkililere bildirdi. Yetkililer ise riskli bina kararı verildikten sonra bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanda yaşayanlar, akşam saatlerinde daire sırasına göre 10 dakikalık sürede acil ihtiyaçları bulunan eşyalarını almaları için izin verildi. Vatandaşlar ise ihtiyaç duydukları malzemelerini aldıktan sonra apartmanı boşalttı. Sivas Caddesi'nin bir kısmı yaya ve araç trafiğine şeritlerle kapanırken, riskli 2 bina havadan drone ile görüntülendi. Görüntüde, deprem esnasında panikle evinden ayrılan vatandaşın evinin ışığının yandığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da yıkılacak riskli 2 bina, havadan görüntülendi

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