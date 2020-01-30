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Malatya’da yıkılma riski olan binalar boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

6,8 şiddetindeki Sivrice depreminin ardından en çok hasarın oluştuğu Malatya’da bazı binalar depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıyor.

6,8 şiddetindeki Sivrice depreminin ardından en çok hasarın oluştuğu Malatya’da bazı binalar depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıyor. Malatya’da dün akşamda yapılan tespitler sonrası 3 bina daha mühürlendi.
Depremin ardından ağır hasarlı binalar tahliye edilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de kentte gelen hasar ihbarları sonucu depreme dayanıksız olduğu belirlenen evlerin de boşaltılması yönünde karar veriyor. Son olarak Yeşilyurt ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesinde bulunan 4K sitelerinde de yapılan ilk incelemelerde 3 binada çökme tehlikesi olduğu belirlenince evler mühürlendi.
Binalarda yaşayan vatandaşlar evlerden tahliye edilirken, sitedeki diğer apartman sakinleri de tedirgin olduklarını ve evlere girmekten korktuklarını söylediler.

Ağır hasarlı binalarda eşyalar çıkarılıyor
Öte yandan depremin olduğu ilk andan itibaren kolonlarında kırılma nedeniyle Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi Sivas Caddesinde de 2 apartman mühürlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yağmur ve Atmaca apartmanlarında bulunan ev sahiplerinin ikişer şekilde evlerindeki eşyaları tahliye etmeleri istendi. Yolun trafiğe kapatıldığı cadde de polis ve zabıta ekipleri de önlem almış durumda.
Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, depremden hemen sonra 69 dairenin olduğu iki apartmanın acil yıkılması gereken yapılar olarak değerlendirildiğini belirterek, “Bugün belediye başkanı ve valimizle yaptığımız görüşmeler sonucu her gün 2-3 ailenin eşyasının tahliye edilmesine karar verildi. Fazla binaya yok vermemek adına sırayla evleri boşaltıyoruz” diye konuştu.

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