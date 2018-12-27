Malatya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 bin 377 litre sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sahte içki üretimi yapıldığına dair bir ihbar çalışması başlattı.

Kurulan özel ekiple incelemelerde bulunan jandarma, ilçenin Çulhallı Mahallesi'nde 5 kişinin sahte içki ürettiğini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 bin 377 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içkilerle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

