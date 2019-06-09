HABER

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin gelmesiyle Malatya’da kayısının zorlu mesaisi başladı.Mart ayında başlayan kayısı mesaisi Eylül ayında son buluyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Malatya’da kayısının zorlu mesaisi başladı.
Mart ayında başlayan kayısı mesaisi Eylül ayında son buluyor. 7 ay süren kayısı mesaisi ilaç atmaya başlayan bu mesai sulamak için gölek yapma, su verme, kayısı toplama gibi bir çok evreyle devam ediyor. Türkiye’nin en büyük kayısı üretimin alanı olan Malatya’da çiftçi yoğun çaba göstererek kayısıda çalışmasını sürdürüyor.
Mart ayında işlerin başladığını belirten İsmail Şahin, “Domur ilacı atılır ardından çiçek ilacı atılır. Bahçeleri sulamak için gölek işlemini yapıyoruz. Çok zahmetli bir iştir. Aslında emekli imamım babamdan kalan bahçeme bakıyorum. Benim için bir değişiklik oluyor. Kayısı üretiminin zor olması nedeniyle sattığımızda emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kayısılar ucuz fiyattan satılıyor” dedi.
Mart ayında kayısı ilaçları ile işlerin başladığını ifade eden Hacı Mehmet Şahin, “Dibini sürme ile başlıyoruz. İlaç atarak devam ediyoruz. Tohma Nehri’nden suyu 300 metre yüksekliğe atıyoruz. Tabii bunu da para ile yapıyoruz. Buda biz çiftçilerin bütçesini zorluyor. Kayısı çok yorucu bir iş çocuk bakar gibi kayısı ağacına bakıyoruz. Bu iş babadan kalma bir iş 30-40 senedir bu işi yapıyorum. Kayısı fiyatlarının düşük olması bizi çok zorluyor. Masrafını çıkarıyor. Kendi yağımızda kavruluyoruz” diye konuştu.

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor

Malatya’da yoğun kayısı mesaisi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Bikinili poza yorum yağdı! 'Bu bebek yalnız'

Bikinili poza yorum yağdı! 'Bu bebek yalnız'

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın!

Manisa'da 3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.