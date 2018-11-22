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Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 7 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 08:59 | Son Güncelleme

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 7 ölü, 15 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.

Öte yandan, araçta İstanbul'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

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Darende Malatya ölü yaralı

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