HABER

Malatya'da yolcu midibüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

Malatya'da yolcu midibüsü yandı

Malatya'da seyir halindeyken yanan yolcu midibüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muş'tan hareket eden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 AAB 701 plakalı midibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun 17. kilometresinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı midibüsü söndürürken, yolcular ise başka bir araçla kent merkezine ulaştırıldı.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldıBakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya yangın yolcu midibüsü

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.