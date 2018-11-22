Malatya'da yolcu midibüsünün devrilmesi

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında, ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Sevim Topay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesinin defin için Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti.

Kazada 6 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

