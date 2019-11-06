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Malatya'da yolcu otobüsünde 6 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

Malatya'da yolcu otobüsünde 6 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya'da durdurulan bir yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu 2 şüphelinin çantasında ve üzerinde 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 4 Pakistanlı ve 2 Afganistanlıyı yakaladı.

Afgan uyruklu 2 şüphelinin üzerini ve çantasını arayan ekipler, şüphelilerin montunun içine dikilmiş ve çantalarının içine gizlenmiş vaziyette sıkıştırılarak plaka haline getirilmiş 6 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Jandarma Malatya uyuşturucu madde

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