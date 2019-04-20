Malatya’da yük treni devrildi: 2 yaralı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yük treni devrildi. Kazada 2 makinist hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hekimhan ilçesindeki tren istasyonuna 10 kilometre mesafedeki özel bir firmaya ait maden yükleme rampasında 53071 sefer sayılı yük treni, cevher dolumunun ardından ilçe garı istikametine doğru yola çıktı. İstasyon istikametine gittiği esnada freni tutmayan yük treni, makas değiştirerek vagonlardan ayrıldı. Yük vagonları garda bekleyen farklı yük vagonlarına çarparak raydan çıktı.
Kaza sonrası itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Makinistler M.P, ve M.G.’nin hastanede sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.
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