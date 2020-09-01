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Malatya’da yük treni hemzemin geçitte tıra çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Malatya’da yük treni vinç yüklü tıra çarptı kazada 1 makinist hafif şekilde yaralandı.Olay, sabaha karşı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da yük treni vinç yüklü tıra çarptı kazada 1 makinist hafif şekilde yaralandı.
Olay, sabaha karşı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen vinçli yüklü bir tır, hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışırken, yük terini ile çarpıştı.
Kazada bir makinist yüz bölümüne isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle vinç çevreye savrulurken, ekipler bölgede yaptığı incelemede tır ve sürücüsüne rastlayamadı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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